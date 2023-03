Rassistische Entgleisung: Hohe Strafe für Piquet

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet (70) muss für seine rassistischen und homophoben Entgleisungen tief in die Tasche greifen. Ein Gericht in seiner Heimat Brasilien verurteilte ihn am Freitag zur Zahlung von fünf Millionen brasilianischen Real (knapp 900.000 Euro). Das Geld soll dem Kampf gegen Rassismus und für die Gleichberechtigung der LGBTQ+-Community zugute kommen und an entsprechende Fonds verteilt werden. (DATEN: Alle Infos zur Formel 1)