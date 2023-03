Can über Leistungssteigerung: Weniger Fleisch, mehr Schlaf

Emre Can erklärt Leistungssteigerung durch Lebenswandel © AFP/SID/INA FASSBENDER

Emre Can vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund führt seine Leistungssteigerung auch auf Veränderungen abseits des Platzes zurück. „Ich habe früher immer sehr viel Fleisch gegessen. Heute verzichte ich auch mal ein paar Tage darauf, esse stattdessen mehr Fisch“, sagte der 29-Jährige im Sport1-Interview.

Dazu kontrolliere er mit einem Ring seinen Schlaf. "Der Ring misst meinen Puls, meine Schlafphasen", sagte Can. Zudem sei er nun vom Kopf her nicht mehr blockiert: "Das habt ihr alle gesehen, wenn ich auf dem Platz stand. Es hat einfach nicht gereicht, da bin ich selbstkritisch genug."

Can steht nach zweijähriger Abstinenz wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft und hofft am Abend (20.45 Uhr/ZDF) gegen Peru in Mainz auf einen Einsatz.