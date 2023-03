Anzeige

Bundesliga: FC Bayern stellt Thomas Tuchel vor - die Pressekonferenz im Liveticker LIVE: Tuchel an Arena angekommen

"Er war total perplex": Nagelsmann erfuhr es aus der Presse

Einen Tag nach der Trennung von Julian Nagelsmann präsentiert der FC Bayern Thomas Tuchel als neuen Trainer. Auch Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden anwesend sein. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München hat hohe Wellen geschlagen, nun startet mit der Vorstellung des neuen Cheftrainers Thomas Tuchel eine neue Ära beim deutschen Rekordmeister.

Bei einer Pressekonferenz in der Allianz Arena am Samstag um 12 Uhr tritt Tuchel erstmals in neuer Funktion vor die Kameras. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind ebenfalls vor Ort und äußern sich zu den brisanten Geschehnissen der letzten Tage.

Die Pressekonferenz jetzt im SPORT1-Liveticker.

+++ Tuchel an Arena angekommen +++

Der neue Bayern-Trainer ist knapp eine Stunde vor Beginn der Pressekonferenz in der Allianz Arena angekommen. Tuchel und sein Berater Dr. Olaf Meinking parkten mit ihrem Wagen am Eingang, wo sonst auch der Mannschaftsbus hält. Bereits wenige Minuten vorher traf Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Stadion ein.

+++ Vorschusslorbeeren von Ex-Bayern-Profi +++

Ex-Nationalspieler Markus Babbel hebt im Interview mit SPORT1 eine spezielle Fähigkeit von Tuchel hervor. „Mit Thomas Tuchel ist im Moment noch jemand auf dem Markt, der nachgewiesen hat, hochkarätige Spieler unter einen Hut zu bekommen“, gab Babbel als möglichen Grund für eine Verpflichtung des langjährigen Bundesliga-Trainers an.

+++ Hartes Programm für Tuchel +++

Eine lange Eingewöhnungszeit hat Thomas Tuchel in München nicht. Sein erstes Pflichtspiel als Bayern-Coach wird der 49-Jährige schon am 1. April - ausgerechnet gegen den BVB - haben. Drei Tage später steht mit dem DFB-Pokalviertelfinale gegen den SC Freiburg das erste wichtige K.o.-Spiel auf dem Programm, ehe es wiederum nur eine Woche danach in das erste von zwei Champions-League-Duellen gegen Manchester City geht.

+++ Tuchel bei Top-Klubs im Gespräch gewesen +++