Transfer News: Brisante Gerüchte um Lewandowski

Robert Lewandowski befindet sich beim FC Barcelona derzeit in einer Art Schaffenskrise: Der frühere Bayern-Star hat in La Liga seit Ende Oktober nur zwei Treffer erzielt - für den polnischen Superstürmer eine ebenso ungewohnte, wie beängstigende Bilanz. Auch in der polnischen Nationalmannschaft platzte am Freitag nicht der Knoten. Bei der 1:3-Niederlage gegen Tschechien blieb Lewandowski torlos.