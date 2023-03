Treffen mit Bach: Mexiko will Spiele 2036 oder 2040

Mexiko ist an der Ausrichtung der Sommerspiele 2036 oder 2040 interessiert. Ein entsprechenden Brief wurde offiziell an IOC-Präsident Thomas Bach überreicht.

Mary Jose Alcala, Chefin des Nationalen Olympischen Komitees COM, und Außenminister Marcelo Ebrard überreichten am IOC-Sitz in Lausanne einen entsprechenden Brief.