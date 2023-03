WWE SmackDown: Meilenstein für deutschen Star kurz vor WrestleMania

An einer historischen Kampfsport-Stätte bestreitet Ludwig Kaiser gegen Cody Rhodes sein bislang größtes Einzelmatch bei WWE - und schindet Eindruck.

Der 32 Jahre alte Pinneberger traf in der MGM Grand Arena in Las Vegas - wo einst Axel Schulz Box-Ikone George Foreman ins Straucheln brachte - auf keinen Geringeren als Cody Rhodes. Rhodes wird am übernächsten Sonntag im Hauptkampf der Megashow im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles stehen.