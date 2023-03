Zverev in Miami von der Rolle: Aus gegen Nobody Daniel

Alexander Zverev scheitert beim ATP-Masters in Miami nach einer enttäuschenden Vorstellung direkt an seiner Auftakthürde.

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami nach einer enttäuschenden Vorstellung direkt an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Olympiasieger aus Hamburg unterlag in der zweiten Runde des Hartplatzevents in nur 75 Minuten dem Japaner Taro Daniel mit 0:6, 4:6 und war letztlich chancenlos. Zuvor hatte die Nummer 13 der Setzliste ein Freilos gehabt. (DATEN: Alle Infos zum Tennis)