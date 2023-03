Die sechs Köpfe des Frauen-Bundesliga-Gipfels

Wer sichert sich die Pole Position im Kampf um die Schale? In der Frauen-Bundesliga empfängt Verfolger Bayern München den Spitzenreiter und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zum Gipfeltreffen. Der Sport-Informations-Dienst (SID) beleuchtet, auf welche sechs Köpfe am Samstag (ab 17:55 Uhr im Liveticker) insbesondere zu achten ist.

Alexandra Popp (Wolfsburg) - die Leitwölfin

Lea Schüller (Bayern) - die Turbo-Knipserin

Erinnerungen an eben diese Alex Popp weckte Schüller mit ihrem Siegtreffer per Kopf gegen den FC Arsenal am Dienstagabend (1:0). Dass die pfeilschnelle Mittelstürmerin zudem hinten zweimal in höchster Not klärte, entlockte FCB-Trainer Alexander Straus ein dickes Sonderlob.