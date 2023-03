Chancenlos in Mailand: Bayern mit nächster Niederlage

Die Basketballer von Bayern München schleppen sich in der EuroLeague dem Ende der regulären Saison entgegen. Der deutsche Vizemeister unterlag am Freitagabend bei Armani Mailand mit 74:99 (36:49), es war die dritte Niederlage in Serie und die bereits 19. am 30. Spieltag. Noch vier Spiele stehen aus, die Play-off-Ränge hatte München aber schon in den vergangenen Wochen aus den Augen verloren.