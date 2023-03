Bekannte Gesichter und ein Neuling! RTL gibt Kommentatoren für die NFL bekannt

Mega-Stimmung in München: "Bundesliga-Fans einiges davon abschneiden"

Die NFL wird in der kommenden Saison bei RTL laufen .

Nun hat der Sender die ersten vier Kommentatoren für die neue Saison verkündet. So erklärt Programm-Geschäftsführer Stephan Schmitter im Interview mit der FAZ , dass Jan Stecker, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Alex von Kuczkowski am Mikrofon sitzen werden.

Mit Stecker holt RTL ein langjähriges Gesicht von ranNFL. Vollmer und Kuhn haben beiden in der Liga gespielt und waren bereits immer wieder als Kommentator aktiv.

RTL-Boss kündet weitere Kommentatoren an

Das Team soll jedoch noch weiterwachsen. „Da Football ja von großen Teams gespielt wird, werden auch wir unsere Mannschaft in den nächsten Wochen noch deutlich ausbauen“, verkündet Schmitter hoffnungsvoll.

In den vergangenen Wochen waren viele Namen gehandelt worden. So wurde bereits über ein Comeback von Frank Buschmann spekuliert, da dieser ab Sommer kein Fußball mehr kommentieren möchte.

RTL wird ab Sommer pro Spielzeit rund 80 Partien live im TV übertragen. Darunter befinden sich die gesamten Playoffs, der Super Bowl und die Partien in Deutschland. Dabei könnte es in diesem Jahr sogar zwei Duelle in Frankfurt geben.