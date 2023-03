3. Liga: Hallescher FC – MSV Duisburg, 2:2 (1:1)

Das Team von Torsten Ziegner geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Andor Bolyki das schnelle 1:0 für Hallescher FC erzielte. Halle musste den Treffer von Marvin Bakalorz zum 1:1 hinnehmen (17.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Sebastian Müller sorgen, dem Sreto Ristic das Vertrauen schenkte (42.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Mit einem Doppelwechsel holte Torsten Ziegner Bakalorz und Niclas Stierlin vom Feld und brachte Marvin Knoll und Alaa Bakir ins Spiel (57.). Müller ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Hallescher FC. Duisburg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Marvin Ajani den Ausgleich (60.). Mit Baran Mogultay und Benjamin Girth nahm Torsten Ziegner in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Niklas Kölle und Phillip König. Halle bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Sören Reddemann, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (84.) Alles sprach für einen Sieg des Gastgebers, doch am Ende wurde das Aufbäumen des MSV Duisburg noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.