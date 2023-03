Juventus Turin verzeichnet erneutes Minus

Der mit dem Vorwurf der Bilanzmanipulation konfrontierte italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 ein Minus in Höhe von 29,5 Millionen Euro verzeichnet. Im Vergleichszeitraum 2021/22 hatte der an der Mailänder Börse notierte Klub noch einen Verlust von 112,1 Millionen Euro gemeldet. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Finanzbericht hervor.