Golf: Rookie Bachem führt in Johannesburg

Zur Halbzeit des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Turniers in Johannesburg liegt der 23 Jahre alte Rookie in Führung, nach zwei Runden hat Bachem 131 Schläge auf der Scorecard und liegt damit 13 unter Par. Romain Langasque (Frankreich) und Sami Välimäki (Finnland/beide 132) haben allerdings nur minimalen Rückstand.

Am Freitag schob sich Bachem mit fünf Birdies auf seinen letzten sieben Löchern auf Rang eins, er ist damit in einer ganz ähnlichen Situation wie vor zwei Wochen: Bei den Kenya Open in Nairobi lag er zur Halbzeit auf dem zweiten Rang, rutschte im weiteren Verlauf aber noch aus den Top 50.