Skispringen: Althaus verpasst Sieg beim Saisonabschluss

Die Oberstdorferin erreichte am Freitag im finnischen Lahti nach einem schwächeren zweiten Versuch auf 116 m den dritten Platz, zur Halbzeit hatte die 26-Jährige noch geführt. Den Sieg sicherte sich Yuki Ito aus Japan, Platz zwei ging an die Norwegerin Anna Odine Ström.

Skispringen: Die Männer sind am Samstag dran

Nach dem Saisonabschluss der Frauen geht es am Samstag in Lahti mit dem Teamwettbewerb der Männer (16.00 Uhr) weiter.

Die deutschen Adler um Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. bestreiten dann am Sonntag im Einzel ihre letzten Sprünge des Winters von einer Großschanze, bevor die Saison am kommenden Wochenende beim traditionellen Skifliegen in Planica zu Ende geht.