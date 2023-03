WM-Aus für deutsche Curlerinnen

Die deutschen Curlerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Schweden in der Gruppenphase ausgeschieden.

Die deutschen Curlerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Schweden in der Gruppenphase ausgeschieden. Am Freitagmorgen kassierte das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) ein 1:7 gegen Japan und damit die dritte Niederlage in Serie, am Nachmittag zog dann die Konkurrenz uneinholbar davon. Schon vor dem abschließenden zwölften Gruppenspiel gegen Norwegen am Freitagabend (19.00 Uhr) kann Deutschland das Viertelfinale nicht mehr erreichen.