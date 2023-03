Monica Lierhaus gibt TV-Comeback - hier tritt die Moderatorin wieder auf

Die Sportmoderatorin schließt sich RTL an und wird unter anderem von den Special Olympics berichten. Das kündigte der Programm-Geschäfts­führer des Senders, Stephan Schmitter, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen an.

Die Special Olympics 2023 finden vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin statt - erstmals in Deutschland. Lierhaus hatte ihre TV-Karriere 2020 an ihrem 50. Geburtstag eigentlich beendet. Nun die Kehrtwende!