Tennis-Beben: Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen DTB-Vize

Abhängigkeit ausgenutzt?

Am Anfang von Abels Karriere habe Hordorff auch das Abhängigkeitsverhältnis missbraucht, so die Vorwürfe. Er habe ihn kostenlos trainiert und mit Wildcards für Turniere versorgt, sagte der heute 41-Jährige Abel über den heutigen Funktionär.

Zur Strafe habe er in einem Hotelzimmer „in Hundeposition“ gehen müssen, ehe ihn Hordorff mit 20 Schlägen aufs nackte Gesäß überzogen habe. Dies habe den Beschuldigten erregt, so Abel weiter.

Abel sitzt Gefängnisstrafe ab

DTB gibt Stellungnahme ab

Namentlich zitiert wird der aus Indien stammende Tennisprofi Sriram Balaji. „Er hat mich am ganzen Körper angefasst, nur nicht an den Genitalien“, erinnerte sich Balaji an regelmäßige Demütigungen zu der Zeit, als er sich als 20-Jähriger am Stützpunkt des Hessischen Landesverbandes aufgehalten hatte. Hordorff war damals Präsident des Landesverbandes.