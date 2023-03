Fußball: In dritter Generation! Robertson gibt Debüt für Australien

Alex Robertson (Manchester City) hat die „Familien-Tradition“ fortgeführt und sein Debüt in der australischen Nationalmannschaft gegeben.

Wie der Vater, so der Sohn: Alex Robertson vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat die „Familien-Tradition“ fortgeführt und sein Debüt in der australischen Nationalmannschaft gegeben.

Der 19-Jährige wurde im Länderspiel gegen Ecuador (3:1) in der Schlussphase eingewechselt und lief damit nach seinem Vater und Großvater bereits in dritter Generation für die Socceroos auf.

Robertson, der noch auf seinen ersten Einsatz in der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola in der Premier League wartet, spielte in der Jugend für England.