DFB-Team: Deutsche Fans laut Studie noch nicht in EM-Stimmung

Die deutschen Fußballfans sind vor den ersten Härtetests der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr noch nicht in EM-Stimmung.

43,4 Prozent gaben in einer Studie der Voting-Plattform FanQ an, „keine“ oder nur „wenig“ Vorfreude auf das Event in 2024 zu verspüren. „Große“ Vorfreude haben 23,0 Prozent der Befragten.