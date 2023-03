Flick beginnt Experimentierphase gegen Peru

Frankfurt am Main (SID) - Andere Taktik, neue Gesichter: Hansi Flick beginnt beim ersten Länderspiel nach dem frühen WM-Aus in Katar mit den Experimenten für die Heim-EM 2024 und lässt dennoch klar auf Sieg spielen. "Wir wollen gewinnen und viel Selbstvertrauen zeigen. Wir wollen Spieler fördern und fordern und ihnen eine Chance geben", sagte der Fußball-Bundestrainer vor dem Duell mit Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz.