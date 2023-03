DFB-PK jetzt LIVE: Was sagen Flick und Kimmich zum Bayern-Beben?

+++ Nagelsmann-News beschäftigt Kimmich +++

+++ Nagelsmann „ein Top-drei-Trainer“ +++

Kimmich äußert sich auf SPORT1 -Nachfrage nochmal über Nagelsmann: „Julian Nagelsmann ist ein überragender Trainer. Ich hatte jetzt schon sehr viele Toptrainer, aber ich würde sagen, dass er locker in den Top drei meiner bisherigen Trainer ist. Aber wie der Stand der Dinge ist, dazu kann ich nichts sagen.“

+++ Kimmich zu seiner Rolle als Kapitän +++

„Generell wird es mein Spiel und meine Rolle wenig beeinflussen. Die Kapitänsfrage ist aber immer eine Sache der Öffentlichkeit, innerhalb der Mannschaft werde ich aber gleich auftreten wie in den letzten Wochen und Monaten. Es ist mein Anspruch, vorweg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, dem werde ich versuchen, gerecht zu werden.“

+++ Kimmich über Nagelsmann +++

+++ Flick lobt Özil +++

Auf SPORT1 -Nachfrage spricht Flick über Mesut Özil, der kürzlich sein Karriereende erklärte: „Wir haben gemeinsam eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Ich kann mich an sein erstes Spiel für Schalke erinnern, da war ich im Stadion. Danach habe ich Jogi angerufen und gesagt: ‚Der könnte ein Guter werden.‘ Er wurde nicht nur ein Guter, sondern ein Weltklasse-Spieler.“

+++ Hat die Nagelsmann-News Auswirkungen für das DFB-Team? +++

Flick: „Ich habe vor der WM von Rückenwind gesprochen, das wird jetzt nicht so sein, dass es die Spieler beflügelt. Jetzt, müssen wir erstmal abwarten, was am Ende rauskommt.“