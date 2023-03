Spendenaktion: DVV-Volleyballerinnen treffen auf Ukraine

Die deutschen Volleyballerinnen läuten mit einem Länderspiel gegen die Ukraine das EM-Jahr ein. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen empfängt am 20. Mai im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen das ukrainische Nationalteam (18.00 Uhr) und will dessen Verband unterstützen, denn "unter dem andauernden Krieg in der Ukraine leiden auch Athlet*innen, Sport und Verbände", hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Pro eTicket sollen zwei Euro gespendet werden, Fans können zudem per Paypal einen Beitrag leisten.