Antirassismus: DFB mit speziellen Banden bei Länderspielen

Frankfurt am Main (SID) - Mit speziellen Banden wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei den kommenden Länderspielen der Nationalmannschaft ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" ist bei den Partien am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien am Spielfeld der Slogan "Wir haben was gegen Rassismus" zu sehen.