Deutsche Curlerinnen bei WM vor dem Aus

Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden ihre dritte Niederlage in Serie kassiert und kaum noch Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug. Durch ein 1:7 gegen Japan rutschte das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) in der Tabelle auf den neunten Platz ab. Vor dem abschließenden zwölften Gruppenspiel gegen Norwegen (19.00 Uhr) lautet die Bilanz 5:6.