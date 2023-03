Anzeige

Schock-Reaktionen nach Nagelsmann-Aus beim FC Bayern - Pressestimmen zu Rauswurf & Tuchel „Rücksichtsloser Schachzug der Bayern“

"Knallhartes Business!" Der bevorstehende Nagelsmann-Rauswurf

SPORT1

Das Ende von Julian Nagelsmann beim FC Bayern elektrisiert die internationalen Medien. Auch Trainer-Nachfolger Thomas Tuchel steht dabei im Fokus.

Es ist der Hammer in der Fußball-Bundesliga! Der FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann und verpflichtet Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer.

Die Berichte über den bevorstehenden Rauswurf lösen nicht nur in den Medien hierzulande Schockwellen-artige Reaktionen aus. (REAKTIONEN: Erster Bayern-Profi reagiert auf Nagelsmann-Knall)

Während in Spanien martialisch von einer „Bombe in Deutschland“ geschrieben wurde, gibt es in England auch Vorwürfe an die sportlich Verantwortlichen an der Säbener Straße - und Meinungen zu Tuchel.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ENGLAND:

Daily Mail: „Wenn Nagelsmann entlassen wird und der unter Druck stehende Tottenham-Teammanager Antonio Conte ebenfalls vom Verein aus Nord-London gefeuert wird, könnte Nagelsmann ein Anwärter bei den Spurs sein.“

Sun: „Zu Beginn der Woche deutete Nagelsmann auf interne Probleme hin, nachdem seine Taktik veröffentlicht worden war. Back in Tuch! Der FC Bayern München hat Julian Nagelsmann entlassen - Thomas Tuchel ersetzt ihn. Es folgt eine unglaubliche Wendung der Ereignisse für die deutschen Giganten am Donnerstagabend.“

Express: „Bayern war bei Tuchel schneller als Tottenham.“

Mirror: „Schocker bei Bayern. Es ist ein absolut rücksichtsloser Schachzug der Bayern, sich jetzt von Nagelsmann zu trennen. Aber die Geschichte zeigt, dass es nicht lange dauert, bis die Klubchefs Zweifel an der Fähigkeit eines Managers haben, eine Mannschaft nach vorne zu bringen. Sowohl Carlo Ancelotti als auch Niko Kovac wurden in den letzten Jahren mitten in der Saison auf ähnliche Weise entlassen. (...) Ironischerweise werden sie mit Tuchel einen Cheftrainer verpflichten, der seine letzten beiden Posten mitten in der Saison verlassen hat und der dafür bekannt ist, ein schwieriger Charakter zu sein, der nicht immer mit den Klubchefs zurechtkommt.“

Daily Star: „Die englischen Fans müssen nicht lange warten, Tuchel wiederzusehen, da Bayern München nächsten Monat in der Champions League gegen Manchester City antritt.“

The Guardian: Der FC Bayern München entlässt Julian Nagelsmann und bereitet die Verpflichtung von Thomas Tuchel vor. Die deutschen Giganten handeln nach der Niederlage am Wochenende in Leverkusen schnell.

Metro: Tuchel sagt Ja zu Bayern, nachdem Nagelsmann gefeuert wurde. Der frühere Chelsea-Chef Thomas Tuchel hat zugestimmt, das Traineramt des FC Bayern München zu übernehmen, nachdem der Bundesliga-Meister die Schockentscheidung getroffen hat, Julian Nagelsmann zu feuern.

SPANIEN:

Marca: „Bombe in Deutschland! Bayern schmeißt Nagelsmann raus! Das letzte Spiel des Bundesliga-Meisters könnte der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Der FC Bayern unterlag mit 1:2 gegen Xabi Alonsos Leverkusener.“

AS: „Das Spiel gegen Leverkusen könnte der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass in der Allianz Arena zum Überlaufen gebracht hat. Dass der FC Bayern die Tabellenführung abgegeben hat, hat alle Alarmglocken ausgelöst.“

Sport: „Die Fußballwelt ist überrascht.“

Mundo Deportivo: „FC Bayern sägt Nagelsmann ab. Der Meistertitel ist für die Münchner fast schon Pflicht, zum jetzigen Zeitpunkt nur Zweiter zu sein, ist unnatürlich. Dennoch ist es überraschend, dass die Bayern auf Nagelsmann verzichten.“

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: „Überraschung bei Bayern! Nagelsmann ist raus. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München.“

La Repubblica: „Die Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat fatale Folgen für Nagelsmann.“

Corriere della Sera: „Sensationelle Wende beim FC Bayern München.“

Tuttosport: „FC-Bayern-Sensation! Nagelsmann freigestellt. Der deutsche Verein hat Tuchel bereits als seinen Nachfolger identifiziert. Die letzte Niederlage in der Bundesliga gegen Leverkusen war fatal.“

Corriere dello Sport: „Sensation beim FC Bayern! Nagelsmann weg, Tuchel steht bereit.“

FRANKREICH:

L‘Équipe: „In den letzten Tagen haben mehrere Dinge Nagelsmann zutiefst verärgert, insbesondere die Tatsache, dass seine Taktikskizzen veröffentlicht wurden. Was die Bayern-Verantwortlichen betrifft, so waren sie zunehmend irritiert über die Entscheidungen ihres Trainers. So brillant gegen PSG im Achtelfinale der Champions League, hatte er am Sonntag in Leverkusen unverständliche Änderungen vorgenommen, indem er Kingsley Coman und Jamal Musiala, seine beiden fittesten Spieler im Jahr 2023, beim Anpfiff auf der Bank ließ. Dass die Bayern seit Jahresbeginn zehn Punkte auf Borussia Dortmund verloren haben und acht Tage vor dem Gastspiel in der Allianz-Arena hinter dem Rivalen liegen, ist für Nagelsmann fatal.“

Le Parisien: „Niemand hat es kommen sehen. Nur trägt der FC Bayern nicht umsonst den Spitznamen FC Hollywood.“

ÖSTERREICH:

Kronen Zeitung: „Paukenschlag beim FC Bayern München: Deutschlands Rekordmeister scheint sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann zu trennen!“

oe24: „Die Entlassung kam für Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann überraschend: Er erfuhr erst im Skiurlaub im Zillertal von seinem Aus.“

SCHWEIZ: