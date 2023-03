Lita Baehre und Co. kämpfen in Düsseldorf um Titel

Die Stabhochsprung-Wettkämpfe von Bo Kanda Lita Baehre und Co. werden nicht in Kassel stattfinden. Der Deutsche Leichtathletik-Verband verlegt den Kampf um den nationalen Titel ans Rheinufer.

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (23) und Co. werden im Sommer in Düsseldorf um den nationalen Titel im Stabhochsprung kämpfen - und nicht bei den eigentlichen deutschen Meisterschaften in Kassel (8. und 9. Juli).

Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Die Stabhochsprung-Wettkämpfe bei den Männern und Frauen werden so im Rahmen der „Finals 2023″ am Rheinufer in Düsseldorf ausgetragen.