Neuendorf: Erfolg bei Heim-EM auch finanziell wichtig

Frankfurt am Main (SID) - Bernd Neuendorf hat noch einmal die große Bedeutung der Heim-EM 2024 für den finanziell angeschlagenen Deutschen Fußball-Bund (DFB) betont. "Wir schieben ein strukturelles Defizit vor uns her von fast 20 Millionen Euro und das ist natürlich ein Zustand, der so nicht weitergehen kann", sagte der DFB-Präsident im RTL/ntv-Interview.