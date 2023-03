FC Bayern: Schüller erste Profi-Fußballerin auf deutschem Vogue-Cover

Die 25 Jahre alte Torjägerin stand für die am 28. März erscheinende Aprilausgabe „Rethink“ vor der Kamera.

Im Gespräch mit der Zeitschrift offenbart Schüller unter anderem eine Endometriose-Erkrankung: "Sie verursacht starke Schmerzen. Ich hatte während meiner Menstruation zum Beispiel immer extreme Schulterschmerzen, die in den Nacken ausgestrahlt haben. Einen Tag lang konnte man gar nichts mit mir anfangen. Da denkt man nicht an Training und vor allem nicht an Spiele."