Voss-Tecklenburg über Bayern vs. Wolfsburg: "Spannung geboten"

Setzt Wolfsburg sich im Titelrennen ab?

Tabellenführer und Titelverteidiger Wolfsburg (42 Punkte) könnte im Zweikampf um die Schale seinen Vorsprung auf den Vizemeister (40) mit einem Sieg in München auf fünf Zähler ausbauen. Die Gastgeberinnen wiederum peilen mit einem Dreier gegen den großen Rivalen am 16. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze an.