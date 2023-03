Bundesliga: BVB-Boss Watzke reagiert auf Tuchel-Hammer

Hans-Joachim Watzke begrüßt den designierten neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel bereits wieder im deutschen Fußball. „Für die Bundesliga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“, sagte Watzke dem SID in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag.

Zoff zwischen Tuchel und Watzke beim BVB

Watzke und Tuchel verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Der damalige BVB-Trainer und der Vereinsboss hatten sich über den Umgang mit dem Bombenanschlag auf die Mannschaft am Abend des Viertelfinalspiels in der Champions League gegen den AS Monaco im April 2017 entzweit. Berühmt ist Watzkes Antwort auf die Frage, ob es einen Dissens zwischen ihm und Tuchel gebe: "Das ist so, ja."