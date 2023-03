KI-Überwachung während Olympia: Pläne spalten Frankreich

Pläne der französischen Regierung für ein durch Künstliche Intelligenz unterstütztes Videoüberwachungssystem während der Olympischen Spiele in Paris sorgen für Streit im Gastgeberland. Während die Regierung die Notwendigkeit solcher Technik unterstreicht, sehen Kritiker den am Donnerstag mit großer Mehrheit verabschiedeten Gesetzentwurf als Einschränkung von Freiheitsrechten.

Etwa 40 meist linksgerichtete Mitglieder des Europäischen Parlaments warnten in der vergangenen Woche die französischen Gesetzgeber in einem offenen Brief, dass der Plan "einen Präzedenzfall für die Überwachung schafft, wie es ihn in Europa noch nie gegeben hat", wie die Tageszeitung Le Monde berichtete.