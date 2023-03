Tiafoe für lockerere Atmosphäre im Tennis

US-Profi Tiafoe räumte ein, dass bei bestimmten Veranstaltungen wie Wimbledon die Traditionen beibehalten werden müssten. Aber ansonsten "sollten wir anfangen, die Dinge zu ändern, um jüngere Fans zum Spiel zu bringen", fügte der Publikumsliebling an.

Tiafoe liebt die Atmosphäre beim Basketball und sieht in den US Open die vielleicht lockerste Fankultur im Tennis. Die Abendsessions im Arthur Ashe Stadium seien einzigartig: "New York bei Nacht - da sind alle betrunken und die Atmosphäre ist verrückt."