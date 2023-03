FC Bayern: München-Star Cancelo äußert sich zum Nagelsmann-Aus

"Ich möchte mich auch bei ihm bedanken. Er war es, der mich bei den Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung", sagte der Abwehrspieler nach dem 4:0-Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in einem TV-Interview.

Der 28-Jährige war im Januar per Leihtransfer von Manchester City zum deutschen Meister gewechselt. Dem designierten Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel versprach Cancelo: "Ich werde versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen."