Bundesliga: Union-Profi Thorsby berichtet über mentale Probleme nach Sommer-Wechsel

Sein Alltag sei deshalb "hart" gewesen, meinte der 26-Jährige. "All der Stress, den du aufbaust, wirkt sich auf viele Lebensbereiche aus. Schlaf, Ruhephasen - du hast das Gefühl, dass du nicht mehr runterkommst, was als Fußballer extrem wichtig ist", berichtete er.

So habe ihm auch die Kraft für volle 90 Minuten gefehlt. Tatsächlich stand der Mittelfeldspieler für Union erst am 12. März gegen den VfL Wolfsburg (1:1) in der Liga über die volle Distanz auf dem Platz.