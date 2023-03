Nationaltorhüter ter Stegen will noch lange spielen

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen denkt noch lange nicht an ein Karriereende. Man wisse zwar nie, wie es vielleicht schon in ein paar Monaten oder einem Jahr aussehe, sagte der 30-Jährige: "Aber so lange die Gesundheit und die Leistung stimmen, steht einer langen Karriere nichts im Wege. Ich würde mich drüber freuen."