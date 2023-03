Oberdorf vor Liga-Gipfel: "Spielen immer auf Sieg"

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf vom Meister VfL Wolfsburg geht den Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern angriffslustig an. "Wenn wir gewinnen, sind wir in einer sichereren Position als jetzt. Wer Wolfsburg kennt, der weiß, dass wir immer auf Sieg und viele Tore spielen. Von daher fahren wir dorthin, um drei Punkte zu holen", sagte die Vize-Europameisterin vor dem Showdown in München am Samstag (17.55 Uhr/ARD).