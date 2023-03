Nagelsmann: Mia san mia? Nur noch billige Floskel! - Kommentar zum FC Bayern

Beim FC Bayern geht es längst nicht mehr um Menschlichkeit

Die Entscheidung an sich ist nicht verwerflich, weil Tuchel einer der Größten seines Fachs ist, schon länger zu den Bayern will und Nagelsmann Probleme hatte, für Konstanz und Harmonie zu sorgen – auf, aber auch neben dem Rasen.

Gute Gründe für ein Ende des Kapitels Nagelsmann

Reservisten beschwerten sich immer wieder über mangelnde Spielzeit und schlechte Absprachen, während gestandene Profis monierten, ihr Coach würde in erster Linie nur mit Joshua Kimmich sprechen.

Dazu der ganze Ärger um Robert Lewandowski im vergangenen Jahr und um Manuel Neuer in diesem Jahr, zwei großen Persönlichkeiten mit großem Mitspracherecht in der Kabine, sowie der eine oder andere nicht gerade Bayern-like-Ausraster des Trainers wie zuletzt in Mönchengladbach.