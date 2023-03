Nagelsmann-Knall: Joao Cancelos kuriose Reaktion im TV - und was er von Tuchel hält

Es war ein weiteres kurioses Kapitel an diesem denkwürdigen 23. März. Mitten im TV-Interview wurde Cancelo auf das Nagelsmann-Beben angesprochen. Mit einem leicht ungläubigen Lächeln und einem Kopfschütteln reagierte er, als ihm mitgeteilt wurde, dass Thomas Tuchel wohl in Kürze sein neuer Trainer sein wird.

Cancelo: Die völlig irre Entwicklung während seinem Quali-Spiel

Zur Einordnung: Um 20.45 Uhr trat Cancelo mit Portugal in der EM-Quali an. Acht Minuten später traf er zum Führungstreffer.

Das Nagelsmann-Beben war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal am Horizont zu erkennen. Bis dann um 21.11 Uhr der Transferexperte Fabrizio Romano in einem Tweet verriet, dass Nagelsmanns Stuhl wackle. In der Folge überschlugen sich die Ereignisse.

Cancelo richtete auch noch ein paar Worte an Nagelsmann: „Ich möchte mich bei ihm bedanken“, der Coach habe ihn nach München geholt: „Was Tuchel betrifft, so hat er mich ein Champions-League-Finale verlieren lassen (ManCity vs. Chelsea 2021, d. Red.), also hoffe ich, dass er es dieses Jahr für mich gewinnt.“