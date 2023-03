Hammer-Bericht zu Nagelsmann: FC Bayern erwägt angeblich Entlassung - Tuchel als Nachfolger?

Steht Julian Nagelsmann beim FC Bayern vor dem Aus? Das berichten diverse Medien übereinstimmend. Transferexperte Fabrizio Romano hatte die Gerüchte mit einem Tweet in Gang gebracht.

Wie SPORT1 weiter erfuhr, wird Nagelsmann am Freitagmittag an der Säbener Straße erwartet. Dort soll es zur Vertragsauflösung kommen.

Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano hatte am Donnerstagabend zunächst vermeldet, dass die Bayern eine Entlassung Nagelsmanns ernsthaft in Erwägung ziehen würden.

Wie Romano, kicker und Bild vermeldeten, wird Thomas Tuchel Nachfolger von Nagelsmann in München. Dabei fällt sein Name nicht zum ersten Mal an der Säbener Straße.