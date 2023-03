HBL: Löwen straucheln im Titelkampf - Leipzig verliert

Der Tabellenzweite unterlag am Donnerstagabend dem HSV Hamburg mit 32:35 (13:14) und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Damit verpassten es die Löwen, den Druck auf Spitzenreiter Füchse Berlin vor dessen Topspiel am Sonntag beim drittplatzierten THW Kiel zu erhöhen.