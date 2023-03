Darts Premier League: Enges Finish! Van Gerwen schlägt Wright im Gigantenduell

Am siebten Spieltag der Darts Premier League setzt sich Michael van Gerwen im Gigantenduell gegen Peter Wright durch. Klar ist die Angelegenheit dabei aber keineswegs.

Was für ein spannendes Finish!

Am achten Spieltag der Darts Premier League (alle Spieltage LIVE auf SPORT1) hat sich Michael van Gerwen in der Utilita Arena in Newcastle gegen Peter Wright durchgesetzt. Von einer klaren Angelegenheit konnte im Duell der Giganten aber keine Rede sein. (Alle News zur Darts Premier League)