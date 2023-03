Leichtathletik-Weltverband schließt transsexuelle Frauen aus

Transsexuelle Frauen dürfen künftig nicht mehr an den Frauen-Wettbewerben des Leichtathletik-Weltverbandes teilnehmen.

Die Entscheidung gab World Athletics am Donnerstagabend bekannt. Sie wird am 31. März in Kraft treten und betrifft Transgender-Athleten, die die Transition von männlich zu weiblich vollzogen haben, nachdem sie durch die Pubertät gegangen sind.