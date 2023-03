Anzeige

Formel 1: Jenson Buttons Model-Ex-Frau Jessica Michibata verhaftet Ex-Frau von F1-Legende verhaftet

Ist er der süßeste Fan in der Formel 1?

SPORT1

Jenson Button und Jessica Michibata waren einst das Traumpaar der Formel 1. Doch nun muss sich Michibata nach einer Drogen-Razzia heftigen Vorwürfen stellen.

Jessica Michibata, die Ex-Frau des Formel-1-Weltmeisters Jenson Buttons, wurde in Japan wegen Besitzes von MDMA festgenommen. Berichten zufolge habe sie ein Paket des Rauschgifts auf ihr Hotelzimmer in Tokio bestellt. Lokale Medien gaben an, dass die 38-Jährige die Vorwürfe abstreitet.

Das Model hielt sich mit einem Bekannten in dem Hotel auf, wohin die Droge geliefert werden sollte. Dies erklärten Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, gegenüber der Japan Times.

Anzeige

Ein Zollbeamter fand die synthetische Droge versteckt in einem Überseepaket nach Japan, mit Michibatas Hotel in Tokio als Versandadresse. Ermittler der Tokioter Stadtpolizei stürmten daraufhin das Hotel und verhafteten Michibata und ihren Bekannten.

Button und Michibata lernten sich in Tokio kennen

Michibata lernte den Formel-1-Piloten Button 2008 in einer Hotelbar in Tokio kennen. Acht Monate später begannen die beiden ein Verhältnis. 2011 trennten sie sich für kurze Zeit, bevor er ihr am Valentinstag 2014 einen Heiratsantrag mit einem Ring im Wert von 250.000 Pfund machte.

Sie heirateten im Dezember 2014 mit einer aufwendigen Zeremonie auf Hawaii.

Michibata und Button beendeten ihre Ehe nur ein Jahr später in Freundschaft, wie es hieß. Michibata lebt derzeit in den Vereinigten Staaten, um weiter als Model zu arbeiten. Sie wurde in Japan geboren und war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung zu Besuch in Tokio.

In einer Erklärung ihrer Model-Agentur Revive heißt es: „Wir entschuldigen uns bei allen, die durch die Berichte über Jessica Michibata, die zu unserer Kartei gehört, beunruhigt sind. Wir sind derzeit nicht in der Lage, Michibata direkt zu kontaktieren. Wir sammeln Informationen, um die Fakten einzuordnen. Da der Vorfall von der Polizei untersucht wird, werden wir keine weiteren Informationen bekannt geben.“

Tochter Joy von unbekanntem Vater

Nach ihrer Ehe mit Button wurde sie mit dem amerikanischen Filmproduzenten Ken Kao in Verbindung gebracht, nachdem sie 2017 eine Filmpremiere mit ihm besucht hatte. Später im selben Jahr brachte sie ihre Tochter Joy zur Welt. Wer der Vater ist, hat sie bis heute nicht bekanntgegeben.

Die Beziehung mit Ken Kao, der zusammen mit dem Hollywood-Star Ryan Gosling eine Produktionsfirma gegründet hat, soll bis 2021 gehalten haben.

Anzeige