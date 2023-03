Glasner zu Gerüchten: "Weiß nicht, wer so nervös ist"

Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist genervt von den anhaltenden Gerüchten um seine Zukunft in der Main-Metropole. "Ich weiß nicht, wer so nervös ist. Ich habe noch 16, 17 Monate Vertrag", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten im Sky-Interview nach dem Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth (1:1) am Donnerstag.