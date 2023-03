Anzeige

Miami: Siegemund scheitert an Badosa Siegemund scheitert an Badosa

Laura Siegemund scheitert früh in Miami © AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN

Tennisprofi Laura Siegemund ist bei den Miami Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die 35-Jährige aus Metzingen scheiterte beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier 6:7 (2:7), 6:4, 2:6 an der Spanierin Paula Badosa. Damit findet die weitere Frauen-Konkurrenz in Süd-Florida ohne deutsche Beteiligung statt. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Qualifikantin Siegemund, die in der ersten Runde die Ägypterin Mayar Sherif bezwungen hatte, hatte gegen die an Nummer 21 gesetzte Badosa Schwierigkeiten in die Partie zu kommen. Nachdem gleich der erste Aufschlag verloren ging, kämpfte sie sich in der Folge dennoch bis in den Tiebreak, in dem die Spanierin jedoch die besseren Mittel fand.

Im zweiten Satz brachte die Deutsche eine frühe 3:0-Führung nach Hause, musste im abschließenden Durchgang jedoch die Klasse der ehemaligen Weltranglistenzweiten anerkennen. An der Niederlage änderte auch eine minutenlange Behandlungspause der DTB-Spielerin nichts mehr.