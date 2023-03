SpoBis-Bericht: Bundesliga ab 2025/26 ohne englische Wochen

Keine englischen Wochen mehr, zusätzliche Spiele am Sonntagabend: Die Abläufe in der Bundesliga könnten sich ab der Saison 2025/26 gravierend ändern.

Keine englischen Wochen mehr, zusätzliche Spiele am Sonntagabend und womöglich wieder nur ein TV-Partner für Liveübertragungen: Die Abläufe in der Fußball-Bundesliga könnten sich ab der Saison 2025/26 gravierend ändern. Dies berichtet die Sportbusiness-Plattform SpoBis am Donnerstag und bezieht sich auf ein Papier der Deutschen Fußball Liga (DFL), das „über Monate ausgearbeitet“ und „in früherem Stadium bereits in mehreren Workshops mit den Klubs diskutiert“ worden sei.