EM-Quali: Ein Feldhockey-Spieler aus Argentinien soll Italien retten

Denn obwohl der argentinische Jungstar Mateo Retegui noch nie in einer italienischen Mannschaft spielte, erhielt er kürzlich die offizielle Freigabe für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele und könnte schon am Donnerstag im Kracher gegen England (20.45 Uhr im LIVETICVKER) sein Debüt geben.

Ein Argentinier für Italien

Groß wurde der Stürmer bei den argentinischen Top-Klubs River Plate und Boca Juniors. Bei Boca stieg er in der Saison 2017/18 zur ersten Mannschaft auf.

Sein Profidebüt feierte Retegui dann im November 2018, als er in den Schlussminuten gegen Patronato eingewechselt wurde. Im darauffolgenden Januar lieh Estudiantes den damals 20-Jährigen für 18 Monate aus. Er bekam die Chance, sich in acht Spielen zu beweisen, ein Tor blieb bis dahin aber noch aus.

Dies änderte sich in der darauffolgenden Saison, in der er in 21 Spielen fünf Tore erzielte. Seit Februar 2022 spielt Retegui auf Leihbasis beim Klub Tigre - sein Vertrag läuft noch bis Ende 2023.