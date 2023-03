FC Bayern: Neuer Job für Roy Makaay beim Rekordmeister

Makaay, Robben & Co.: So zündeten Bayerns Last-Minute-Transfers

Roy Makaay tritt beim FC Bayern eine neue Aufgabe an.

Der niederländische Ex-Stürmer wird Trainer des FC Bayern World Squad . Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt.

Makaay: „Das Beste rausholen“

Makaay, der in 129 Bundesligaspielen für den FC Bayern 78 Tore erzielt hatte, sprach von einer einzigartigen Herausforderung.

„Wir wollen in diesem Elitefußball-Projekt aus jedem Spieler das Beste rausholen“, erklärte der Niederländer, den sie aufgrund seiner Spielweise in München „das Phantom“ nannten, in einem Statement der Bayern.