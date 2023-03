Katalonien-Rundfahrt: Groves der Schnellste im Massensprint

In der Gesamtwertung liegen der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der weiter das Führungstrikot überstreift, und der belgische Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) weiter zeitgleich an der Spitze.

Die fünfte Etappe am Freitag über 176,5 Kilometer von Tortosa nach Lo Port wartet mit der dritten Bergankunft der Rundfahrt auf. Am Mont Caro, dem 8,4 km langen Schlussanstieg mit neun Prozent durchschnittlicher Steigung, könnte eine Vorentscheidung im Gesamtklassement fallen. Die 102. Austragung der Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag traditionell in Barcelona.