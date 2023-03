WWE: Von Fans vermisster Star überrascht bei "The Masked Singer"

In der US-Version von „The Masked Singer“ hat die Enthüllung eines maskierten Stars für eine echte Überraschung gesorgt.

Ihr letzter Auftritt im Ring war beim Royal Rumble in San Antonio. Nach der Niederlage gegen Bianca Belair verschwand sie von der Bildfläche, aus unklaren Gründen, es gab viele Spekulationen - zumal zuletzt auch ihr alter WWE-Weggefährte Bray Wyatt - mit dem sich eine Story anzubahnen schien - unter rätselhaften aus den Shows geschrieben worden war .

Einen Tag, nachdem Bliss eine (schnell und gut überstandene) Hautkrebs-Erkrankung enthüllt hat , hat sich nun der eigentliche Grund offenbart, warum Bliss ausgerechnet in den Wochen vor der Megashow WrestleMania 39 nicht mitmischte.

TV-Comeback mit emotionalem Hintergrund

Die andere Jurorin vermutete definitiv einen professionellen Entertainer hinter der Maske. Trotz der viel gelobten Performance des Songs „Can´t Fight The Moonlight“ (LeAnn Rimes) war für Alexa Bliss nach dem Auftritt Schluss.

Nach der Enthüllung erklärte Bliss den Hintergrund ihrer Teilnahme: „Das war etwas Persönliches für mich, weil ich Lampenfieber habe. Ich habe tatsächlich hinter der Bühne geweint, bevor ich rauskam, weil ich so nervös war. Ich bin einfach so stolz auf mich, weil ich meine Angst besiegt habe und ihr alle so großartig wart.“